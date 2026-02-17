Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Cà Foncello di Treviso. Lo ha fatto domenica 15 febbraio, dopo quattro interventi in seguito alla brutta caduta rimediata nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. La campionessa statunitense ha fatto così ritorno negli Stati Uniti: “Non mi alzo in piedi da più di una settimana… sono in un letto d’ospedale, immobile, dopo la gara. E anche se non sono ancora in grado di stare in piedi, tornare a casa è fantastico. Un enorme ringraziamento a tutti in Italia per essersi presi cura di me” ha scritto sui social.

E sempre sui social Vonn ha pubblicato un breve video del suo ricovero a Treviso, tra pasti, controlli medici e cura di sé.