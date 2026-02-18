Il mondo FQ

Da Trump agli Eurobond: la catastrofe capitalista è inevitabile? Franz Baraggino intervista Emiliano Brancaccio

di Franz Baraggino
Futuro Prossimo, di Franz Baraggino – L’autoritarismo? Figlio della centralizzazione del capitale in poche, pochissime mani che non tollerano più l’ingombro dei regimi democratici. Riarmo e conflitti? Nient’altro che guerra capitalista tra potenze che si contendono il controllo di quella stessa concentrazione di ricchezza, a partire da un’America sempre più indebitata e protezionista e una Cina creditrice e liberista. Non un caso né un complotto, ma l’ineluttabile tendenza del capitalismo, sostiene Emiliano Brancaccio, docente di economia politica all’Università Federico II di Napoli e autore di ‘Libercomunismo‘ (Feltrinelli, 2026). Che avverte: “Non ne usciamo se non riabilitiamo qualche ipotesi comunista”. Pronti?

