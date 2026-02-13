L’Office of Foreign Assets Control, agenzia del Dipartimento del Tesoro Usa, ha autorizzato anche British Petroleum, Chevron, Repsol e Shell a riprendere o ampliare le loro attività nel paese sudamericano

L’era del dopo Nicolàs Maduro nel Venezuela direttamente controllato dagli Stati Uniti di Donald Trump è cominciata. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’agenzia del Dipartimento del Tesoro statunitense responsabile dell’applicazione delle sanzioni economiche, ha concesso licenze che autorizzano cinque grandi compagnie petrolifere – British Petroleum, Chevron, Eni, Repsol e Shell – a riprendere o ampliare le loro attività nel gigante sudamericano, mentre l’amministrazione Usa punta a una crescita della produzione di greggio.

Le licenze consentono a queste società di operare progetti petroliferi e gas, incluse le attività di produzione, vendita, trasporto e vendita di prodotti energetici, e di negoziare nuovi contratti con la compagnia petrolifera statale Petróleos de Venezuela. Tuttavia restano condizioni specifiche di controllo e supervisione: ad esempio, tutti i pagamenti di royalty o tasse devono essere versati in conti controllati dagli Stati Uniti attraverso un cosiddetto “Foreign Government Deposit Fund” gestito dal Tesoro.

L’apertura normativa arriva in un momento di profonde trasformazioni nella politica venezuelana – Maduro è stato rimosso all’inizio del 2026 e Washington sta cercando di rilanciare l’economia del paese incentivando investimenti stranieri nel settore energetico – e rappresenta uno dei più importanti allentamenti delle sanzioni statunitensi al settore petrolifero venezuelano dal 2019, quando furono introdotte restrizioni su larga scala contro la Petróleos de Venezuela e il governo di Caracas.

Oltre alle licenze per le aziende già citate, è prevista anche una seconda licenza generale che permette a società di tutto il mondo di negoziare contratti di nuovi investimenti nel petrolio e nel gas venezuelani, anche se rimangono vietate transazioni con entità legate a Russia, Iran o Cina, né si autorizzano transazioni con società venezuelane o statali collegate a questi paesi. La manovra statunitense si inserisce in un quadro più ampio di riforme alla legge energetica recentemente approvate dall’Assemblea nazionale, che prevedono l’apertura del settore alle imprese private e straniere con maggiore autonomia operativa.

Il passo degli Usa è stato accompagnato da visite di alto livello: il Segretario all’Energia statunitense, Christopher Wright, è in Venezuela e nelle scorse ore ha ispezionato infrastrutture petrolifere insieme alla presidente ad interim Delcy Rodríguez, discutendo con lei di cooperazione. La mossa è considerata anche come parte di una strategia per attrarre investimenti esteri di vasta scala, con obiettivi di ripresa produttiva e accumulo di ricavi petroliferi significativi, in parte destinati anche all’importazione di prodotti statunitensi.

Trump – che oggi ha detto che rapporti con il Venezuela sono “i migliori possibili” e “visiterò il paese, ma non abbiamo ancora deciso quando” – sta cercando di ottenere 100 miliardi di dollari di investimenti da parte delle compagnie energetiche nel settore petrolifero e del gas venezuelano. Giovedì Wright, nel suo secondo giorno di visita nel paese, ha affermato che le vendite di petrolio dopo la cattura di Maduro hanno raggiunto il miliardo di dollari e che toccheranno quota 5 miliardi nei prossimi mesi.