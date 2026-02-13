Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 16:18

Max Langenhan “snobba” il cancelliere tedesco: dopo l’oro olimpico Merz lo aveva chiamato con un numero sconosciuto

di Redazione Sport
Devo essere sincero, ho commesso un piccolo passo falso", ha ammesso Langenhan tra le risate dei presenti al Cortina Sliding Centre. "Forse riusciremo a sentirci di nuovo nei prossimi giorni. In ogni caso, sono davvero orgoglioso"
Max Langenhan “snobba” il cancelliere tedesco: dopo l’oro olimpico Merz lo aveva chiamato con un numero sconosciuto
Icona dei commenti Commenti

Due medaglie d’oro, la consacrazione olimpica e il dominio incontrastato della Germania nello slittino maschile. E poi una chiamata persa. Non una qualunque, ma quella del cancelliere tedesco. Se Max Langenhan voleva dimostrare di essere umano oltre che campione, ci è riuscito perfettamente. Il 25enne della Turingia ha confermato a Milano-Cortina 2026 di essere il punto di riferimento assoluto della disciplina. Bicampione del mondo in carica, ha conquistato l’oro nella gara individuale succedendo a Johannes Ludwig nell’albo d’oro olimpico. Non solo, ha messo la firma anche sul successo della Germania nella prova a squadre, davanti all’Austria e all’Italia. Una doppietta prodigiosa.

Fin qui, tutto secondo copione. Poi arriva la parte fuori programma. La sera dopo il trionfo individuale, mentre probabilmente il telefono vibrava tra messaggi di congratulazioni, Langenhan si è trovato davanti a un numero sconosciuto. E ha fatto quello che milioni di persone fanno ogni giorno: non ha risposto. Solo più tardi è arrivata la rivelazione: dall’altra parte della linea c’era Friedrich Merz, il cancelliere tedesco in persona. “Devo essere sincero, ho commesso un piccolo passo falso”, ha ammesso Langenhan tra le risate dei presenti al Cortina Sliding Centre. “Forse riusciremo a sentirci di nuovo nei prossimi giorni. In ogni caso, sono davvero orgoglioso”. Il campione non si è limitato alla confessione pubblica. In un video pubblicato su Instagram ha deciso di rivolgersi direttamente al politico: “Caro Friedrich, mi dispiace tanto”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione