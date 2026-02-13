Il mondo FQ

“Il Comitato olimpico per paura della verità semina il caos”: l’attacco di Zelensky dopo l’esclusione dell’atleta Heraskevych

Le parole del presidente ucraino dopo la squalifica dell'atleta specialista di skeleton
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attaccato il Comitato olimpico per la decisione di escludere l’atleta di skeleton Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi invernali, sottolineando che questo “non ha nulla a che fare con la pace”. L’atleta 27enne, specialista di skeleton e portabandiera della delegazione ucraina alla cerimonia di apertura, è stato squalificato perché il suo casco viola l’articolo 50 della Carta Olimpica, che proibisce qualsiasi forma di “propaganda politica” nei luoghi di gara, nel Villaggio Olimpico o durante le cerimonie di premiazione.

