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Ultimo aggiornamento: 19:45

Baldini mantiene la promessa: a giugno in campo un’Italia giovanissima. Da Chiarodia a Inacio: l’elenco dei convocati

di Redazione Sport
Nel gruppo ci sono quattro ragazzi 18enni, tre 20enni, sette 21enni e nove 22enni per un’età media di 20 anni e 6 mesi. La "nuova" Italia esordirà contro Lussemburgo e Grecia
Baldini mantiene la promessa: a giugno in campo un’Italia giovanissima. Da Chiarodia a Inacio: l’elenco dei convocati
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Era una rivoluzione annunciata e Silvio Baldini, attuale commissario tecnico ad interim della nazionale italiana, ha rispettato le promesse. Sono 24 i calciatori convocati per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 21 italiane) sarà di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia (nonostante il ct ellenico non fosse felicissimo della decisione di Baldini).

Baldini, che coadiuvato dal suo staff guiderà gli azzurri in occasione delle due gare, ha deciso di puntare su tanti giovani di prospettiva, ma che vantano già diverse presenze e gol nei principali campionati europei e nelle coppe: nel gruppo ci sono quattro ragazzi 18enni, tre 20enni, sette 21enni e nove 22enni per un’età media di 20 anni e 6 mesi. Oltre a Gianluigi Donnarumma – capitano e capofila del gruppo dall’alto delle 81 presenze in azzurro – sono già nel giro della Nazionale maggiore anche Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito.

Gli azzurri si raduneranno a Coverciano nella serata di giovedì 28 maggio e il giorno seguente sosterranno la prima seduta di allenamento. All’elenco dei convocati si aggiungono i calciatori Tommaso Berti (Cesena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli) e Dominic Vavassori (Atalanta), che parteciperanno alla fase di preparazione delle gare amichevoli da giovedì 28 a domenica 31 maggio.

Italia, i convocati di Baldini

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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