Il manager di Sinner investe 10 milioni per prendersi Plan de Corones: la scalata di Alex Vittur nel business del turismo

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Alex Vittur, manager di Jannik Sinner e figura centrale nella carriera del numero uno del tennis mondiale, è diventato il maggiore azionista della Kronplatz Holding, la società che controlla il business turistico di Plan de Corones. A ricostruire l’operazione è stata la Tageszeitung, ripresa anche da Rai Südtirol e Salto.bz. Secondo le indiscrezioni, Vittur avrebbe investito dieci milioni di euro acquistando 5mila azioni dal vicepresidente Thomas Gatterer, arrivando così a detenere circa 7.600 quote complessive, pari al 13% della holding.

La Kronplatz Holding gestisce uno dei principali poli turistici dell’Alto Adige, attivo tra sport invernali e turismo estivo. Al suo interno rientrano Kronplatz Seilbahn, Kronplatz Mobility, Kronplatz Touristik e Kronplatz Gastronomie: società che si occupano di impianti di risalita, piste da sci, sentieri, bike trail, trasporto pubblico, hotel e ristorazione. Vittur era già presente nel consiglio di amministrazione della holding ed è vicepresidente della società che controlla funivie e seggiovie.

L’interesse per gli hotel di lusso

Secondo quanto riferito dalla Tageszeitung, dietro l’operazione ci sarebbero divergenze strategiche con l’attuale presidente Christian Gasser. Il nodo riguarderebbe il futuro sviluppo del gruppo: da una parte il business storico legato agli impianti sciistici, dall’altra la crescente attenzione di Vittur verso hotel di lusso e strutture ricettive di fascia alta. Kronplatz Touristik, una delle società controllate, gestisce già diverse strutture alberghiere e sarebbe coinvolta anche in nuovi progetti nell’area del Plan de Corones. Sempre secondo il quotidiano sudtirolese, questa linea non avrebbe convinto tutti gli azionisti, anche perché il settore turistico della holding sarebbe in perdita dalla sua nascita. Con la nuova quota, Vittur diventa il socio singolo più influente della holding, anche se la governance resterà in carica fino al 2028.

Chi è Alex Vittur

Nato a Brunico nel 1984, Alex Vittur è un ex tennista professionista. Dopo aver raggiunto il numero 605 del ranking Atp, ha lasciato il tennis a vent’anni e ha fondato l’agenzia Avima Sports & Business Management. Il suo nome è legato soprattutto a Jannik Sinner: fu tra i primi a credere nel talento dell’altoatesino e, secondo diverse ricostruzioni, ebbe un ruolo decisivo nella scelta di abbandonare lo sci per dedicarsi al tennis. Sicuramente, lo ha seguito nel corso di tutta la sua carriera: dal passaggio a Bordighera sotto la guida di Piatti alla decisione di affidarsi a Simone Vagnozzi. Vittur infatti conosce Vagnozzi fin da inizio anni 2000, quando i due vivono nella stessa casa a Caldaro, centro di allenamento di Andreas Seppi. Dal marzo 2025 poi Vittur è diventato il manager unico di Sinner e gestisce in esclusiva sponsorizzazioni e diritti d’immagine del numero uno del mondo.