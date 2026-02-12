La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 12 febbraio. L'addetta al servizio scolastico ha avvertito la preside, che a sua volta, ha chiamato le forze dell'ordine

C’era un topo morto sul fondo della pentola per preparare i pasti. Fortunatamente, un’addetta alla mensa scolastica se n’è accorta in tempo e gli alunni dell’Istituto comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Belsito (Napoli) non hanno mangiato cibo contaminato. Le autorità stanno svolgendo le indagini per accertare le responsabilità di questo grave incidente e per il momento il vitto è stato sospeso.

La vicenda è avvenuta giovedì 12 febbraio. Dopo la scoperta, la dipendente della società che gestisce il servizio nella scuola primaria ha segnalato la cosa e verso le 13 la dirigente scolastica ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione cittadina, che hanno sequestrato il roditore. Oltre ai militari, sono stati allertati il servizio Asl di Marigliano e i Nas di Napoli.

Foto d’archivio