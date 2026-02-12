Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:27

Topo morto sul fondo di una pentola: sospeso il servizio mensa in una scuola

di Redazione Cronaca
La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 12 febbraio. L'addetta al servizio scolastico ha avvertito la preside, che a sua volta, ha chiamato le forze dell'ordine
Topo morto sul fondo di una pentola: sospeso il servizio mensa in una scuola
Icona dei commenti Commenti

C’era un topo morto sul fondo della pentola per preparare i pasti. Fortunatamente, un’addetta alla mensa scolastica se n’è accorta in tempo e gli alunni dell’Istituto comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Belsito (Napoli) non hanno mangiato cibo contaminato. Le autorità stanno svolgendo le indagini per accertare le responsabilità di questo grave incidente e per il momento il vitto è stato sospeso.

La vicenda è avvenuta giovedì 12 febbraio. Dopo la scoperta, la dipendente della società che gestisce il servizio nella scuola primaria ha segnalato la cosa e verso le 13 la dirigente scolastica ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione cittadina, che hanno sequestrato il roditore. Oltre ai militari, sono stati allertati il servizio Asl di Marigliano e i Nas di Napoli.

Foto d’archivio

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione