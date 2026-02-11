Il mondo FQ

Come diventare tutti più ricchi (e battere la destra alle elezioni). Intervista a Riccardo Staglianò

di Franz Baraggino
Mercoledì 13 febbraio alle 18 l’intervista di Franz Baraggino a Riccardo Staglianò. I super-ricchi sono sempre più ricchi, aumentano le persone in povertà e anche i salari della classe media sono al palo. Quante volte l’abbiamo sentito? Eppure l’Italia continua a offrire ai Paperoni condizioni particolarmente favorevoli: nessuna patrimoniale e tasse di successione tra le più basse d’Europa. “Siamo praticamente un paradiso fiscale”, ragiona Riccardo Staglianò, autore di “Tassare i milionari – Prendere ai ricchi per dare ai poveri” (Einaudi, 2026). “Con una patrimoniale del 2% per i 50mila più facoltosi, il restante 99,9% degli italiani potrebbe avere a disposizione un’altra finanziaria, da investire in Sanità, Istruzione e non solo”. Ma tra il dire e il fare c’è la ritrosia della politica e delle stesse persone che da una tassazione di questo tipo avrebbero solo da guadagnarci. Strano ma vero.

La foto di Riccardo Staglianò nell’immagine di copertina è di Luigi Narici

