La squadra israeliana di bob derubata alle Olimpiadi: furto in appartamento per “migliaia di dollari”

di Redazione Sport
Alcuni membri del team non sono ancora arrivati in Italia e non dovrebbero farlo fino alla prossima settimana
La squadra israeliana di bob è stata derubata nell’appartamento che li ospita per le Olimpiadi di MilanoCortina 2026. A raccontarlo è stato AJ Edelman, membro della nazionale. L’abitazione che lui e alcuni compagni olimpionici hanno utilizzato per completare l’allenamento in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina è stata svaligiata, con il furto di passaporti e altri oggetti per un valore di “migliaia di dollari“.

Alcuni membri del team – fischiato alla cerimonia d’apertura – non sono ancora arrivati in Italia per le Olimpiadi e non dovrebbero lasciare la loro base di allenamento – dove si trovano non è noto, ma non dovrebbero essere in Italia – fino alla prossima settimana. Edelman – ex atleta olimpico di skeleton e attuale pilota della squadra israeliana di bob – ha dichiarato in una serie di post sui social che la squadra ha continuato ad allenarsi anche dopo l’apertura delle indagini da parte della polizia. Edelman ha scritto su X che il modo in cui la squadra ha gestito la giornata “è un ottimo esempio di come si possa andare avanti anche in circostanze difficili“. L’atleta ha spiegato che al team sono state rubate valigie, scarpe, attrezzature e passaporti.

Israele partecipa per la prima volta alle Olimpiadi nella disciplina del bob. Si è qualificato dopo che il Regno Unito ha deciso di non occupare uno dei due posti assegnati a MilanoCortina. Israele era la prima delle escluse e ha accettato di partecipare quando si sono liberati gli ultimi posti olimpici. Contattato da AP, Edelman ha dichiarato di trovarsi in Italia, non sul luogo del furto.

Ha però spiegato che l’allenatore della squadra Itamar Shprinz era lì, ma non è chiaro se Shprinz abbia effettivamente assistito alla rapina o se fosse nelle vicinanze quando è avvenuta. Intanto l’allenamento ufficiale di bob a Cortina d’Ampezzo inizierà giovedì. Israele parteciperà alle Olimpiadi sia nella gara a due che in quella a quattro, con Edelman alla guida di entrambe le slitte. Si prevede che sarà spinto da Menachem Chen nella gara a due, mentre Ward Fawarseh e Omer Katz sono indicati come gli atleti che lo affiancheranno nella gara a quattro.

