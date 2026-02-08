È stato disinnescato, alle 12, un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale a Rastignano, comune di Pianoro nel Bolognese. Le operazioni sono state completate dai genieri dell’Esercito del reggimento del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. L’ordigno, del peso complessivo di circa 45 chili, di cui 26 di tritolo, era stato trovato in pessime condizioni di conservazione. Le operazioni di bonifica sono state coordinate dalla prefettura di Bologna e dal Comando territoriale Nord dell’esercito di Padova con il supporto delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa italiana, dell’Asl, della Protezione Civile e del comune di Pianoro.