Incendio in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in contrada Pista vecchia, vicino a Palermo. L’incendio riguarda anche delle rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. Le squadre dei pompieri hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne dell’impianto. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti circa 20 vigili del fuoco e dieci mezzi. A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico. Non ci sono feriti. Alti i livelli di diossina, lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Di Maggio: “Sono state fatte alcune verifiche e in effetti i livelli di diossina che sono presenti nell’aria sono elevati, per cui senza particolari allarmismi però invito tutti a lasciare chiuse le imposte delle case, ed evitare di raccogliere in questo momento frutti e ortaggi. Farò un’apposita ordinanza e terrò informata la popolazione dell’evoluzione”.