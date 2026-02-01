Uomo preso a manganellate da più agenti durante gli scontri a Torino: “Sono un fotografo”. Ma i poliziotti continuano a colpirlo

Circolano in rete le immagini di un altro violento scontro avvenuto a Torino, al termine del corteo per l’ex centro sociale Askatasuna. La clip, condivisa anche dalla pagina Rete No Bavaglio, riprende alcuni agenti, almeno tre, ma probabilmente di più, picchiare un uomo a terra. I poliziotti usano i manganelli e uno gli sferra anche dei calci, fino a quando un collega non arriva gridando basta e portando via l’uomo insieme ad altri due. L’uomo, con una macchina fotografica in mano e quello che sembrerebbe essere un caschetto in testa, probabilmente simile a quelli utilizzati dalla stampa, prova a identificarsi come un fotografo, ma la polizia continua a trascinarlo via, strattonandolo e dandogli anche delle botte e degli schiaffi in testa.