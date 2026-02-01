Il mondo FQ

Frana di Niscemi, nuovo cedimento di terreno in presa diretta: così il drone cattura il crollo – Video

di Local Team per Il Fatto
Le immagini del collasso catturato in presa diretta durante il volo del drone
Nuovo cedimento del terreno sulla parete della scarpata formatasi sotto le case di Niscemi dopo l’enorme frana. Le immagini del collasso catturato in presa diretta durante il volo del drone nella tarda mattinata di domenica 1° febbraio.

