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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:36

Fedele sviene durante l’udienza in San Pietro, Papa Leone interviene per soccorrerlo

di Redazione Cronaca
Prevost aveva appena terminato di parlare all'udienza generale quando l'uomo ai piedi del palco è svenuto. I soccorritori lo hanno portato via in carrozzina: il Pontefice ha rassicurato tutti e ha proseguito nei saluti ai pellegrini
Fedele sviene durante l’udienza in San Pietro, Papa Leone interviene per soccorrerlo
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Si era messo in fila per stringere la mano al Papa, di certo non si aspettava di svenire e riprendersi con il Pontefice inginocchiato accanto a lui. È quello che è successo il 27 maggio al termine dell’udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta in piazza San Pietro. Il caldo record che sta colpendo l’Italia non ha infatti risparmiato il Vaticano che proprio ieri ha registrato una giornata da bollino rosso.

Tutto è successo ai piedi del palco montato al centro del sagrato da dove il Pontefice aveva appena parlato. Dopo il malore, è stato Prevost il primo a intervenire, accorrendo in aiuto dell’uomo privo di sensi, come si vede in un video che ha ripreso tutto. Dopo essersi accertato che fosse tutto sotto controllo, Leone ha lasciato operare i soccorritori che hanno portato via l’uomo su una carrozzina proteggendolo dal sole con un ombrello. Il Papa ha poi rassicurato tutti i presenti sulle buone condizioni del fedele e ha proseguito nei saluti ai pellegrini.

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