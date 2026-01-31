Il mondo FQ

Nuovi crolli a Niscemi, porzioni di case cedono ancora rendendo visibili gli interni – Video

di Local Team per Il Fatto
Le immagini girate con il drone nella mattinata di sabato 31 gennaio mostrano nuovi, evidenti danni
Nuovi crolli si sono registrati sul coronamento della frana che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Altre porzioni di case si sono sbriciolate ulteriormente negli ultimi giorni, rendendo visibili gli interni delle stanze e gli arredi. Le immagini girate con il drone nella mattinata di sabato 31 gennaio mostrano nuovi, evidenti danni rispetto a un paio di giorni.

