“Non ci salgo più, riconsegnate tutti i biglietti che abbiamo comprato”. A parlare a La Repubblica è Riccardo Zuccolotto, il ragazzino di 11 anni fatto scendere dal bus in provincia di Belluno perché non aveva il “biglietto olimpico” e costretto a camminare per 6 kilometri al buio, sotto la neve e a una temperatura di 3 gradi sotto lo zero. Gli altri biglietti sono quelli del carnet che aveva già, al prezzo di 2,50 euro e non più validi perché insieme alle Olimpiadi sono arrivati anche i rincari fino a 10 euro. Martedì scorso il giovane è arrivato a casa, a Vodo di Cadore, quasi in ipotermia e dopo due ore di camminata. La famiglia ha sporto querela con l’ipotesi di abbandono di minore ed è partita un’indagine interna – decisa anche da Dolomiti Bus, l’azienda che si occupa del trasporto locale – per conoscere i dettagli e responsabilità del fatto. “Abbiamo nominato una commissione apposita – dice l’impresa – La corsa è stata effettuata in subappalto dall’azienda La Linea spa”.

“Non sentivo le gambe – prosegue Riccardo – facevo fatica a camminare”. Il conducente sarebbe stato sospeso e sono state acquisite le registrazioni delle telecamere del mezzo che saranno utilizzate per accertamenti. La strada, oltre che buia e fredda era anche pericolosa, come afferma la mamma Sole Vatalaro: “Mio figlio ha percorso a piedi la pista ciclabile per non rimanere sul ciglio della Statale ma non era stata spazzata dalla neve – continua la donna – Non aveva il cellulare con sé e per questo motivo non ci ha potuti contattare”. E quando Riccardo è tornato a casa “aveva le labbra viola, non riusciva a parlare. I suoi jeans erano bagnati fino a metà coscia”. Un trauma per la madre, che è convinta: “Non arretrerò di un centimetro nel chiedere giustizia”.

Zuccolotto frequenta la prima media, e spesso prendeva (come da sua volontà, al passato) la linea 30 Calalzo-Cortina. La nonna Chiara Balbinot è un avvocata di Padova. È stata lei a depositare la querela. “A parte quello che è successo a mio nipote – dice – credo sia assurdo che ai residenti non venga garantita la tariffa normale”. Anche se, al netto di questo, “l’autista avrebbe potuto chiedergli quattro biglietti ordinari per arrivare alla cifra olimpica”. La tariffa è rimasta uguale solo per chi ha l’abbonamento. La domanda rimasta irrisolta è anche un’altra: l’autista ha chiesto a Riccardo 10 euro, ma perché lo ha fatto se le disposizioni dell’azienda vietano di accettare contanti? E inoltre, non bastava una semplice multa?

Quantomeno, “Dolomiti bus ci ha già chiesto scusa. La temperatura di mio figlio era arrivata a 35 gradi, abbiamo anche un certificato medico — è quanto conclude la mamma — Non è andato a scuola il giorno dopo”. E sull’autista del bus la risposta è una: “Sono contenta che quell’autista sia stato sospeso. Decisamente non può avere a che fare con i bambini“.

Foto d’archivio