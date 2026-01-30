Scoperto un macello abusivo in pieno centro a Salerno: “Condizioni igieniche precarie e carcasse di animali”

Nel macello clandestino sequestri di oltre una tonnellata e mezza di alimenti non tracciati e mal conservati. Chiusure immediate per gravi violazioni igieniche, di sicurezza e lavoro nero anche negli altri esercizi

Un macello abusivo nel pieno centro di Salerno. Durante un controllo dei locali commerciali disposto dalla Procura, i Nas – accompagnati dall’Ispettorato del lavoro, Asl e pulizia municipale – hanno individuato e portato alla chiusura diverse attività accusate di gravi mancanze sul piano igienico, lavorativo e su quello della sicurezza e contrattuale. Emesse nei controlli ammende per un totale di 20.671,41 euro e sanzioni amministrative per un importo pari a 21.900,00 euro.

Nella prima attività, gestita da un cittadino extracomunitario, si svolgevano abusivamente attività di macellazione clandestina. Il luogo versava inoltre in condizioni igieniche precarie, visto lo sporco diffuso e i muri e soffitti privi del rivestimento adatto. L’ispezione si è poi concentrata sul sequestro di alcuni alimenti. Tra questi, sei quintali di prodotti e carcasse di animali prive di bollatura sanitaria – un marchio impresso sulle carni fresche dopo controlli veterinari che attesta la piena idoneità al consumo umano – e una tonnellata di carne, pesce, riso e legumi in cattivo stato di conservazione.

Nelle vicinanze del macello era presente anche un minimarket, intitolato alla stessa persona, che è stato sottoposto alla chiusura “ad horas” anche qui per gravi violazioni sull’igiene e strutturali. Tra i prodotti della drogheria, sequestrati 40 kg tra vegetali, pesce, carne e formaggi congelati senza indicazioni sulla loro tracciabilità. Gravi carenze inoltre su salute e sicurezza.

Nella stessa perquisizione, chiuso anche un locale kebab per la presenza di infestanti, sanitari fuori servizio, sporco nell’esercizio e su gli utensili da cucina. Il provvedimento si è reso inevitabile anche per la scarsa sicurezza sul posto di lavoro e per le assunzioni in nero. Sospeso infine un secondo minimarket, dove nel sequestro sono stati requisiti 190 kg di carne e vegetali in cattivo stato e 65 kg di dolci, legumi e riso senza tracciabilità. Nel locale, anche qui, gravi carenze sulla sicurezza.