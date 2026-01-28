L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte in una palazzina di Bellinzona. La donna, una 46enne svizzera, è morta dopo i soccorsi della Croce Verde mentre il ferito è ricoverato in pericolo di vita

Omicidio nel Canton Ticino. A Bellinzona una donna svizzera di 46 anni è stata uccisa mentre un uomo, italiano di 61 anni, è stato gravemente ferito dopo una lite che ha coinvolto più persone. Il fatto è avvenuto nella notte, verso le 3.00, al terzo piano di una palazzina di via Mirasole nel comune elvetico. Per l’omicidio è stato fermato un 24enne svizzero, uscito illeso dall’appartamento e fortemente sospettato. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La polizia ha reso nota la notizia ma ancora non si conoscono le motivazioni precise né l’identità dei coinvolti.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Bellinzona. I paramedici hanno a lungo provato a rianimare a lungo la donna, ma senza successo. La 46enne è morta successivamente a causa della gravità delle ferite. Il 61enne è stato invece trasportato in ospedale in ambulanza ed è attualmente ricoverato, ancora in pericolo di vita. Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, tutti e tre i coinvolti risultano domiciliati nella regione.

Presenti nel luogo del delitto gli agenti della Polizia cantonale e comunale, che ora indagano per stabilire la dinamica che ha portato alla lite. Data la tarda ora e la discussione avvenuta, è probabile che i tre si conoscessero. Al momento restano però aperte tutte le ipotesi, e proseguono le verifiche utili a chiarire l’episodio. A coordinare l’inchiesta il procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Foto d’archivio