Ultimo aggiornamento: 15:18

La rabbia di Niscemi: “Dov’è lo Stato? I miliardi inviati da Roma sono stati utilizzati per il territorio?”

di Saul Caia
“Noi dormiamo con l’ansia, che da un momento all’altro non siamo più vivi. Hanno realizzato qui la base americana Muos, se non moriamo per le radiazioni, moriamo per la frana” dice una cittadina
“Noi dormiamo con l’ansia, che da un momento all’altro non siamo più vivi. E questo perché nessuno ci tutela. Dov’è lo Stato? Si è accertato quando ha inviato i miliardi da Roma che venissero utilizzati per il territorio?”. Giusy Lupo è una cittadina di Niscemi che nella mattinata ha protestato contro il governatore Renato Schifani e l’assessora alla Salute Daniela Faraoni al termine del tavolo operativo con la protezione civile in municipio.

I niscemesi contestano l’indifferenza della regione, consapevole già dal 1997 della situazione morfologica su cui poggiano moltissime abitazioni, e per il mancato utilizzo dei fondi stanziati per la messa in sicurezza del torrente Benefizio, in cui confluiscono anche le acque nere. “I soldi sono arrivati, in trent’anni quante cose si potevano fare per aiutare la popolazione. Anche piantare un albero l’anno. Questa è una comunità già disagiata, di 25mila abitanti, senza lavoro e senza niente. Hanno realizzato qui la base americana Muos, se non moriamo per le radiazioni, moriamo per la frana”.

