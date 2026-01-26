L'episodio è avvenuto a Desenzano del Garda. Nel comune in provincia di Brescia c'era già stato un caso simile: alla mensa di una scuola elementare era stato trovato dello yogurt scaduto

Il Comune di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, ha condannato un gestore di mense scolastiche a pagare una multa da 2,500 euro per una grave infrazione alle norme igienico-sanitarie: presenza di sangue umano nei piatti.

Lo scorso 29 ottobre, era arrivata una segnalazione dalla scuola primaria Laini sulle “tracce di sangue sotto i piatti o vicine ai contorni”. A causare questo incidente sarebbe stato il ferimento di una dipendente della mensa, che avrebbe continuato a servire i piatti alle bambine e ai bambini presenti senza accorgersi del taglio provocato dalle teglie maneggiate poco prima.

L’ente comunale, dopo aver svolto i dovuti accertamenti, il 22 gennaio ha adottato un provvedimento contro la società interessata, la Dussmann Service srl, costringendola a pagare il massimo della somma previsto dal contratto di servizio. Oltre alla sanzione, l’amministrazione ha imposto all’azienda di introdurre l’obbligo di guanti al personale della mensa. Un episodio simile era già avvenuto nel vicino istituto primario Don Mazzolari, dove ai bambini era stato servito dello yogurt avariato.

Foto d’archivio