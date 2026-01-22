Case e strade distrutte, cantine allagate. Sono ingenti i danni a Fondachello, in provincia di Catania, dopo la storica mareggiata che si è abbattuta lungo la costa. Intanto oggi è previsto il sopralluogo del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, accompagnato dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, proprio per verificare i danni provocati dal ciclone Harry. Alle 15.15 il ministro sarà sul lungomare di Santa Teresa Riva (Messina) e alle 16.15 sul lungomare di Ognina-Catania.