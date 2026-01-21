Allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria, il ciclone Harry non si ferma: “Fenomeno mai osservato negli ultimi tempi”

Il ciclone Harry non si ferma. Anche oggi, 21 gennaio, la situazione rimane critica in tre regioni: Sardegna, Sicilia e Calabria, alle prese con evacuazioni, mareggiate e venti di burrasca. Scuole chiuse in moltissime città, tra cui: Messina, Enna, Catania, Cagliari e Crotone. Le raffiche di vento arrivano fino a 150 km/h e in meno di 48 ore le piogge hanno creato accumuli superiori ai 300 millimetri. Lungo le coste le onde create dalle mareggiate arrivano fino a 10 metri.

Per questi motivi dalla Protezione Civile è stata emessa un’allerta in gran parte delle tre regioni. Per oggi, infatti, è prevista allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Calabria, Sicilia nord-orientale e alcune zone della Sardegna, con criticità elevate. Allerta arancione e gialla per piogge, temporali e dissesti diffusi su gran parte del Sud Italia e della Sardegna, incluse alcune zone di Basilicata e Puglia.

La situazione in Sardegna

Il meteorologo Tommaso Torrigiani, intervistato dall’Ansa, ha previsto almeno “altre 24-48 ore di vita” per la tempesta. In Sardegna, l’ondata di maltempo è stata definita dagli esperti come un “fenomeno mai osservato negli ultimi tempi”. A Capoterra e a Sinnai, in provincia di Cagliari, un centinaio di persone sono state evacuate. Molti traghetti dall’isola sono stati invece bloccati. Ritrovati e fortunatamente in buone condizioni i due pastori di cui non si aveva notizia dalla mattina di ieri dopo l’esondazione del rio Margiani in Ogliastra.

La situazione in Sicilia

In Sicilia 200 comuni hanno attivato i centri operativi comunali come coordinamento per l’emergenza. Ieri mattina un’auto guidata da un anziano è caduta in una voragine – apertasi nella carreggiata – in provincia di Messina. L’uomo aveva imboccato una zona interdetta al traffico ed è riuscito a chiamare i soccorsi. Più di 6mila persone, divise in 200 unità del dipartimento di Protezione Civile, 1000 volontari e 5000 operatori comunali e dei soccorsi, stanno lavorando per gestire i danni e i rischi del maltempo. Treni sospesi tra Acireale e Siracusa e sulla Palermo-Catania, così come sulla Siracusa-Caltanissetta e sulla Catania-Caltagirone. A Linosa, isola delle Pelagie, decine di imbarcazioni sono state distrutte da un’onda di 7 metri. La litoranea del Lanternino – a collegamento dello Scalo Vecchio con Pozzolana di Ponente – e vie di accesso alla zona dei Faraglioni sono andate distrutte. Sull’isola non esiste un presidio di emergenza.

La situazione in Calabria

In Calabria alcuni massi sono precipitati su un’auto in transito in provincia di Reggio, con il conducente che ha riportato alcune contusioni. Il sindaco di Catanzaro, intanto, ha vietato la consegna a domicilio su mezzi a due ruote in tutto il territorio comunale. Circa 100 famiglie sono state evacuate a Roccelletta di Borgia, vicino Catanzaro. Altre hanno avuto la stessa sorte a San Sostene, Simeri Crichi e nel quartiere Piterà. Evacuate anche zone costiere a nord di Crotone. Oggi il ciclone toccherà soprattutto la regione ionica, con venti di burrasca, piogge abbondanti e tanta neve ad alta quota. Da giovedì previsti miglioramenti.