Ultimo aggiornamento: 18:28

Tragedia a Vibo Valentia: bambina di 2 anni muore soffocata da un wurstel

di Redazione Cronaca
I genitori hanno provato a soccorrerla e l'hanno portata all'ospedale del comune calabrese dove i medici - dopo un'ora di tentativi di rianimazione - hanno dovuto constatare il decesso
Una bimba di due anni è morta dopo essere rimasta soffocata, con ogni probabilità dall’ingestione di un wurstel. L’episodio è successo nella tarda mattinata di oggi, 20 gennaio, a Vibo Valentia. La piccola ha ingerito l’alimento che è andato ad ostruire le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un’ora ma purtroppo senza successo. Sull’accaduto è attesa nelle prossime ore l’apertura di una indagine.

Foto d’archivio

