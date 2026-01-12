Da circa quattro notti una forte mareggiata sta sferzando il litorale romano, da Ostia a Fregene fino alle località più a nord. La prima notte le onde hanno raggiunto i due metri. in presenza di onde di circa due metri. A Fregene, mentre su oltre 800 metri di litorale sud la diga fornisce relative difesa e protezione, timori ci sono, come in ogni mareggiata, nella zona centrale, colpita da erosione, e che attende nel nuovo anno il prolungamento dei lavori della barriera soffolta. Le mareggiate sono tornate ad alimentare l’erosione lungo il litorale di Ostia. Qui sono ancora visibili i pesanti danni causati dagli eventi degli anni passati, in particolare le diverse strutture degli stabilimenti balneari crollate per l’azione delle onde.
