Mareggiata colpisce il litorale romano: da Ostia a Fregene, onde alte oltre due metri. Il video dal drone

Quattro notti di forte mareggiata lungo il litorale romano
Da circa quattro notti una forte mareggiata sta sferzando il litorale romano, da Ostia a Fregene fino alle località più a nord. La prima notte le onde hanno raggiunto i due metri. in presenza di onde di circa due metri. A Fregene, mentre su oltre 800 metri di litorale sud la diga fornisce relative difesa e protezione, timori ci sono, come in ogni mareggiata, nella zona centrale, colpita da erosione, e che attende nel nuovo anno il prolungamento dei lavori della barriera soffolta. Le mareggiate sono tornate ad alimentare l’erosione lungo il litorale di Ostia. Qui sono ancora visibili i pesanti danni causati dagli eventi degli anni passati, in particolare le diverse strutture degli stabilimenti balneari crollate per l’azione delle onde.

