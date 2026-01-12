Liliana Resinovich, ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio

È “inammissibile” il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva di disporre un incidente probatorio per una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, nelle motivazioni della sentenza depositata e relative alla decisione assunta il 18 novembre 2025, ha condannato Visintin al pagamento delle spese processuali e, “valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso”, anche al versamento di 3mila euro alla Cassa delle Ammende. Le motivazioni confermano così le indiscrezioni che già nelle settimane scorse avevano anticipato l’orientamento della Corte suprema.

Secondo la Cassazione, la doglianza sollevata dalla difesa è “manifestamente infondata”. I giudici escludono in particolare che l’ordinanza del gip di Trieste possa essere considerata “abnorme” o “posta al di fuori del sistema”. L’atto contestato, firmato il 30 giugno 2025 dalla giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante, aveva accolto la richiesta della Procura disponendo un incidente probatorio limitato ad accertamenti genetici, merceologici e dattiloscopici, rigettando invece l’istanza della difesa di procedere anche a una nuova perizia medico-legale.

Nel ricorso, l’avvocato Paolo Bevilacqua sosteneva che la decisione del gip fosse illegittima perché non teneva conto delle profonde divergenze tra le consulenze medico-legali già acquisite nel corso delle indagini preliminari. Secondo la difesa, proprio l’esistenza di esiti scientifici opposti avrebbe imposto di anticipare il confronto tra periti attraverso l’incidente probatorio, al fine di chiarire cause, modalità, data della morte e il periodo di permanenza del corpo di Liliana Resinovich. Una tesi che la Suprema Corte ha però respinto, ritenendo che la scelta del gip rientrasse pienamente nei poteri discrezionali del giudice e non presentasse profili di anomalia tali da giustificare l’intervento della Cassazione.

La decisione arriva al termine di un percorso giudiziario complesso e ancora segnato da forti contrapposizioni scientifiche. La prima perizia medico-legale, firmata da Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, aveva concluso per una morte asfittica da “spazio confinato”, una cosiddetta plastic bag suffocation, senza chiari segni di intervento di terzi. Di segno opposto la seconda consulenza, coordinata da Cristina Cattaneo, secondo cui Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa e soffocata. Consulenza che aveva portato al totale ripensamento dell’inchiesta per cui all’inizio la procura di Trieste aveva chiesto l’archiviazione.

Proprio su queste “evidenti discrasie scientifiche”, come le aveva definite la difesa, si era concentrata la richiesta di una nuova perizia collegiale. “Abbiamo due consulenze completamente opposte, ecco perché serve un nuovo esame”, aveva dichiarato Visintin nei giorni precedenti alla pronuncia della Cassazione. “Sono passati quasi quattro anni e ancora oggi non sappiamo se Lilly si è suicidata o è stata uccisa”, aveva aggiunto, sostenendo che, in caso di rigetto, la difesa avrebbe cercato “altre forme” per ottenere un approfondimento medico-legale.

Liliana Resinovich era stata trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Nel gennaio del 2024 era stata decisa la riesumazione del cadavere e dall’ipotesi di suicidio si è passati a quella di omicidio volontario.