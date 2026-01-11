Doppia aggressione alla stazione Termini: in fin di vita un funzionario del Ministero delle imprese, ferito anche un rider. Fermato un ventenne
Due uomini vittime di un pestaggio apparentemente senza un motivo ben preciso sono stati aggrediti brutalmente ieri sera, 10 gennaio, vicino alla stazione Termini di Roma. Il primo – ricoverato in fin di vita – è un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy di 57 anni ed è stato picchiato per diversi minuti in una grave aggressione subita intorno alle 22:15 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. L’uomo è stato accerchiato da più persone, picchiato violentemente e poi lasciato in una pozza di sangue prima che arrivassero soccorsi e forze dell’ordine. La vittima è ricoverata, in prognosi riservata e intubato, nella terapia intensiva del policlinico Umberto I di Roma. Ha riportato lesioni e fratture soprattutto al volto.
Per l’aggressione è stato fermato un cittadino tunisino di circa venti anni, con precedenti per droga. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile e della polfer. Al vaglio le immagini delle telecamere. In un video si vedrebbero 7-8 persone dirigersi verso la vittima e poi picchiarla. La polizia è al lavoro per individuare gli altri componenti del gruppo.
Poco dopo, intorno alle 23, si è verificata sempre nella stessa zona della stazione – in via Manin – un’altra aggressione, questa volta ai danni di un rider di 23 anni di origine tunisina. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati. Dopo la seconda aggressione è scattato un imponente servizio di polizia nella zona con agenti di Polfer, commissariato Viminale e squadra mobile che hanno controllato decine di persone. Sette sono state portate all’ufficio immigrazione, quattro in commissariato e la loro posizione è al vaglio. La polizia sta visionando le immagini delle telecamere per individuare tutti i responsabili.
Quali siano i motivi delle due aggressioni non è chiaro, se per una rapina o un semplice diverbio o senza alcuna motivazione precisa. La zona della stazione Termini è spesso teatro di azioni di malviventi, furti, aggressioni e rapine, non solo nelle ore notturne ma anche in quelle diurne. Le indagini sono attualmente ancora in corso, soprattutto per accertare l’eventuale responsabilità dei fermati.
Immagine d’archivio