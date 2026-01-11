Due uomini vittime di un pestaggio apparentemente senza un motivo ben preciso sono stati aggrediti brutalmente ieri sera, 10 gennaio, vicino alla stazione Termini di Roma. Il primo – ricoverato in fin di vita – è un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy di 57 anni ed è stato picchiato per diversi minuti in una grave aggressione subita intorno alle 22:15 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. L’uomo è stato accerchiato da più persone, picchiato violentemente e poi lasciato in una pozza di sangue prima che arrivassero soccorsi e forze dell’ordine. La vittima è ricoverata, in prognosi riservata e intubato, nella terapia intensiva del policlinico Umberto I di Roma. Ha riportato lesioni e fratture soprattutto al volto.

Per l’aggressione è stato fermato un cittadino tunisino di circa venti anni, con precedenti per droga. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile e della polfer. Al vaglio le immagini delle telecamere. In un video si vedrebbero 7-8 persone dirigersi verso la vittima e poi picchiarla. La polizia è al lavoro per individuare gli altri componenti del gruppo.

Poco dopo, intorno alle 23, si è verificata sempre nella stessa zona della stazione – in via Manin – un’altra aggressione, questa volta ai danni di un rider di 23 anni di origine tunisina. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati. Dopo la seconda aggressione è scattato un imponente servizio di polizia nella zona con agenti di Polfer, commissariato Viminale e squadra mobile che hanno controllato decine di persone. Sette sono state portate all’ufficio immigrazione, quattro in commissariato e la loro posizione è al vaglio. La polizia sta visionando le immagini delle telecamere per individuare tutti i responsabili.

Quali siano i motivi delle due aggressioni non è chiaro, se per una rapina o un semplice diverbio o senza alcuna motivazione precisa. La zona della stazione Termini è spesso teatro di azioni di malviventi, furti, aggressioni e rapine, non solo nelle ore notturne ma anche in quelle diurne. Le indagini sono attualmente ancora in corso, soprattutto per accertare l’eventuale responsabilità dei fermati.

Immagine d’archivio