Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: l’unico podio arriva dal doppio femminile di slittino. Attesa per Brignone

Il primo fine settimana del 2026 ha regalato una sola gioia all’Italia degli sport invernali, ma ha confermato il potenziale e la crescita di alcuni atleti. Lo sci alpino attende il rientro di Federica Brignone, che è tornata a sciare con le compagne in velocità, dopo aver lavorato solo in gigante nelle ultime settimane. L’azzurra potrebbe rimettere il pettorale di Coppa del Mondo nelle prove veloci di Tarvisio, dal 15 al 18 gennaio, o il 20 nel gigante di Kronplatz. E questa non può che essere una splendida notizia per le speranze olimpiche azzurre.

Slittino

L’unico podio italiano del weekend è arrivato nel doppio femminile di slittino. Sul budello lettone di Sigulda Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno chiuso terze, archiviando la 18esima top-3 in carriera e la prima stagionale. Nella gara maschile Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono arrivati quinti, seguiti da Ivan Nagler e Fabian Malleier. Bene anche Sandra Robatscher, decima nel singolo femminile.

Sci di fondo

Solo 19 secondi hanno separato Federico Pellegrino dal podio finale del Tour de Ski di sci di fondo. Il valdostano dopo sei gare tra Dobbiaco e la Val di Fiemme ha chiuso, per la terza volta dopo 2025 e 2023, al quarto posto. L’azzurro ha perso il podio nella sua specialità prediletta, la sprint. Nelle due in programma, infatti, è uscito in entrambi i casi in semifinale, non guadagnando abbastanza secondi di abbuono per raggiungere la top-3 finale al termine delle sei tappe. Rimane, comunque, un ottimo Tour de ski e la conferma che il portabandiera azzurro è da medaglia a Milano Cortina 2026. Bene ha fatto anche Elia Barp, nono in classifica con una bella ottava piazza nella 10km in classico.

Skeleton

Un quarto posto è arrivato anche nello skeleton. Nella gara femminile di Winterberg (Germania) Valentina Margaglio ha recuperato una posizione nella seconda manche, terminando ai piedi del podio per soli otto centesimi.

Sci alpino

Nello sci alpino erano in gara sole le donne. A Kranjksa Gora (Slovenia) sono andati in scena un gigante e uno slalom. Nel primo Lara Della Mea è giunta decima, davanti a Sofia Goggia, autrice di una bella rimonta nella seconda manche. Della Mea ha fatto meglio tra i pali stretti dove è arrivata sesta (miglior risultato in carriera), con Martina Peterlini decima. Piazzamenti che accedono una speranza per lo slalom femminile azzurro, che non sale sul podio dal lontano 2011.

Bob

Nel bob Patrick Baumgartner ha archiviato un’altra top-10, grazie al settimo posto nel quattro di Winterberg. L’equipaggio azzurro, di cui fanno parte anche Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, ha fatto segnare il quinto tempo nella discesa decisiva, recuperando una posizione in classifica.

Salto con gli sci

La Tournée dei Quattro Trampolini ha visto lo sloveno Domen Prevc, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, dominare la scena. In casa Italia il miglior risultato è arrivato nell’ultima gara, quella di Bischofshofen (Austria), dove Alex Insam ha chiuso 30esimo.