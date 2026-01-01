Terrorizzato dai botti, un cane muore a Salerno. Il veterinario: “Udito è più sensibile”

La notte di Capodanno è stata fatale per un anziano cagnolino del quartiere Torrione a Salerno. L’animale, terrorizzato dai botti, non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di soccorso. A raccontare l’accaduto è Antonio Ferrara, segretario dell’associazione Torrione Eventi APS, che da anni promuove campagne di sensibilizzazione contro i fuochi d’artificio per proteggere gli animali domestici. “È vergognoso. Nonostante le campagne di informazione realizzate insieme al Comune di Salerno e a Salerno Pulita Spa, il malore per il cane è stato purtroppo fatale”.

Il caso di Salerno segue un precedente analogo avvenuto il giorno prima a Firenze, dove il canile comunale Parco degli Animali ha perso un cane di circa 12 anni di nome Nero. Anche qui, i botti esplosi vicino alla struttura hanno provocato stress intenso e malore fatale. Il canile, situato vicino al carcere di Sollicciano, ha deciso di somministrare farmaci calmanti agli animali cardiopatici e ha invitato i cittadini a non far esplodere petardi vicino alla struttura. “Chi ha esploso quelle bombe dovrebbe provare a immaginare il terrore che Nero ha provato – scrivono gli operatori del canile sui social – Far esplodere botti vicino a un canile è un gesto di inciviltà”.

Secondo il veterinario Federico Coccìa, autore del libro Con gli occhi del tuo cane, la notte di San Silvestro è “la peggiore dell’anno per i nostri amici a quattro zampe”. “Il loro udito è molto più sensibile del nostro, tanto da percepire i botti come vere e proprie bombe – spiega Coccìa – I nostri animali domestici non sanno che questa notte è di festeggiamenti; per loro, i fuochi d’artificio sono scoppi improvvisi che li stressano e li spaventano”.