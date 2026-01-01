Allarme intossicazioni da alcol per i ragazzini: molti minorenni in ospedale per l’abuso a Capodanno

Il 118 di Torino ha registrato un aumento del 50% delle chiamate rispetto a una notte normale, con oltre un terzo degli interventi legati a intossicazioni alcoliche tra giovani. L’abuso di alcol ha provocato malori, traumi, risse e interventi delle forze dell’ordine in altre città

Una notte di Capodanno sotto pressione per i medici e infermieri impegnati nei pronto soccorso sanitari, con un dato che torna a preoccupare: l’abuso di alcol tra i minorenni. Non solo ustioni o amputazioni da botti e petardi, ma intossicazioni pesantissime. Un dato che dal bilancio degli interventi del 118 di Torino – Azienda Zero, la cui Centrale Operativa era stata potenziata proprio in vista dei festeggiamenti di fine anno, ma anche da altre città.

Intorno alle 5 del mattino le chiamate risultavano circa il 50% in più rispetto a una notte normale. Oltre un terzo degli interventi ha riguardato intossicazioni alcoliche, spesso accompagnate da traumi conseguenti allo stato di ebbrezza: cadute, malori e incidenti. Tra i casi segnalati figurano diversi giovanissimi, a conferma di un fenomeno che si ripete ogni anno e che mette a dura prova il sistema di emergenza.

Situazioni analoghe si sono registrate anche in Emilia-Romagna: i carabinieri e il personale sanitario sono intervenuti più volte per malori legati all’eccessivo consumo di alcol, tra cui il soccorso a una ventenne colta da malore a Gualtieri. Nel savonese molti gli interventi del 118 per abusi d’alcol, soprattutto tra minori.

L’abuso di alcol è stato inoltre all’origine di numerosi lite o risse e interventi delle forze dell’ordine, in locali pubblici, tra vicini di casa e persino all’interno delle abitazioni. In alcuni casi la situazione è degenerata in aggressioni e danneggiamenti. Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un Capodanno segnato non solo da incidenti isolati, ma da un fenomeno strutturale che coinvolge soprattutto i più giovani. L’alcol assunto senza controllo, spesso in età adolescenziale, espone a rischi immediati per la salute e può avere conseguenze gravi e durature, oltre a generare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.