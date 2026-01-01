Un 38enne è stato fermato dai carabinieri appena sceso da un taxi con pacchetti di ketamina, cocaina e hashish pronti per una tombola illegale destinata a una festa prenatalizia. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato

Una singolare iniziativa illegale, una tombola con premi a base di droga, è stata scoperta e interrotta dai carabinieri a Terni, dove un 38enne residente in città è stato arrestato. L’uomo è stato fermato in centro storico subito dopo essere sceso da un taxi: durante il controllo i militari hanno trovato in suo possesso cinque pacchetti di carta, preparati come se fossero premi, riconducibili a quella che gli investigatori hanno definito una “ketotombola”.

Dagli accertamenti è emerso che i pacchetti contenevano sostanze stupefacenti, suddivise in base alle diverse vincite del gioco. Per l’ambo erano previste due dosi: una di ketamina di poco superiore al mezzo grammo e una di cocaina di circa un quarto di grammo. Il terno comprendeva la stessa quantità di ketamina e una dose di cocaina leggermente maggiore, mentre per la quaterna la ketamina restava invariata e la cocaina saliva a quasi mezzo grammo. La cinquina prevedeva ancora la medesima dose di ketamina accompagnata da circa 0,6 grammi di cocaina.

Il premio più consistente, quello della tombola, comprendeva invece un mix più ampio: oltre due grammi di ketamina, circa un grammo di cocaina e più di cinque grammi di hashish.

L’intero quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro e il 38enne è stato arrestato in flagranza di reato. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’uomo sarebbe stato diretto a una festa prenatalizia nel centro di Terni, sulla quale sono in corso ulteriori verifiche investigative.