Per un sondaggio di Alessandra Ghisleri gli italiani temono di più l'inflazione (38,9%) e le liste d'attesa per esami sanitari (37,7%). E il cambiamento climatico? La preoccupazione è scesa

Pochi giorni fa è uscito un sondaggio di Alessandra Ghisleri su La Stampa a proposito delle cose più temute dagli italiani. Non era difficilissimo prevedere le risposte. In cima alla lista delle cose più temute c’è l’inflazione (38,9%). Tremenda, durissima, ormai a due cifre qualcosa che ai tempi della scala mobile avrebbe fatto tremare i polsi a imprenditori e politici e di cui invece oggi nessuno più si cura. Il cibo costa un quarto in più? Peggio per voi, mangiate meno. Seconda preoccupazione, anche questa facile da intuire, sono le liste d’attesa per esami sanitari (37,7%). C’è sempre maggiore consapevolezza dei problemi della sanità, e del fatto che quei problemi si traducano in un peggioramento del nostro stato di salute, con conseguente malattia o morte. Qualcosa contro cui gli italiani cominciano, seppur flebilmente a far sentire la propria voce.

A seguire poi ci sono le tasse troppo alte, il lavoro, la sicurezza, l’immigrazione, la guerra, la mancanza di futuro.

E il cambiamento climatico? Le alluvioni devastanti, la siccità, le estati torride? La preoccupazione nel corso di quest’anno è addirittura scesa, dal 18,8% di gennaio al 14,4% a dicembre. Nell’articolo che riportava il sondaggio, Ghisleri sostiene che il motivo sia dovuto alla percezione del fallimento delle politiche europee sul green, dall’auto elettrica alle caldaie, con conseguenti costi sul portafoglio delle famiglie. Ma la motivazione, a mio avviso, non è questa. Anche se gli italiani non hanno ancora capito i benefici economici del contrasto alla crisi climatica e delle politiche verdi, sono disinteressati al cambiamento climatico non perché i giornali di destra gridano ai costi del green, costi che gli italiani non vedono né riescono a quantificare (per forza, non ci sono!). Il motivo è più semplice: vivono in una emergenza e in una continua corsa della sopravvivenza che fa scivolare la sostenibilità agli ultimi posti.

Il punto è questo: se una famiglia fa fatica ad arrivare a mezzo mese, altro che fine, se dopo venti giorni ha già speso mille euro di spesa alimentare per dar da mangiare a chi la compone, e dopo avrà ancora da pagare mille altre cose, tra cui le bollette del gas ancora elevatissime grazie al peso delle lobby e delle tasse, ebbene, questa famiglia non avrà tempo di preoccuparsi del cambiamento climatico e delle estati torride.

Quindi, semplicemente, più peggiorano le condizioni degli italiani – e tra micro stipendi, pensioni ridicole, inflazione fuori controllo e tagli al welfare a causa del debito e del nuovo indebitamento per armi, le condizioni vanno peggiorando sempre di più – meno gli italiani penseranno al clima. Non se lo possono permettere. Come sempre meno possono permettersi di comprare biologico e prodotti sostenibili, che rimangono appannaggio di una cerchia ristretta (il settore cresce grazie ai più ricchi, le famiglie del ceto medio basso invece hanno smesso di comprare l’olio d’oliva).

Questo vuol dire che il green è cosa per ricchi? Forse possiamo metterla così, ma da questo non bisognerebbe dedurre che allora le politiche verdi non vanno fatte, al contrario bisognerebbe che gli interventi fossero massicci in modo da rendere possibili per tutti acquisti e stili di vita sostenibili (vedi le auto elettriche di piccolo taglio e molto economiche, che le nostre case automobilistiche hanno scelto ciecamente di non fare, per poi lamentarsi dell’invasione cinese).

E la famiglia nel bosco che viveva con cento euro a settimana? Questo è possibile solo uscendo radicalmente dal sistema. Ma purtroppo, se nel sistema ci sei dentro, se abiti in un appartamento in città, devi lavorare e i tuoi figli vanno a scuola, automaticamente finisci in un modello di vita che ti impone il consumo e richiede moltissimi soldi per andare avanti (affitto, macchina, etc).

E poi c’è un secondo aspetto. Gli italiani hanno capito che l’unica strada per difendersi dagli effetti del cambiamento climatico sono… sempre i soldi. Lo Stato non ti difende, come è evidente di fronte a persone che per gli alluvioni perdono tutto e nessuno li aiuta, mentre se hai risorse economiche puoi non solo assicurarti casa, ma anche mettere in atto tutta una serie di pratiche che ti proteggano dagli effetti della crisi climatica. Comprare condizionatori e pagarne le bollette, andare in piscina, fare vacanze e via dicendo (è la cosiddetta “crescita difensiva”, come ha spiegato bene Stefano Bartolini nel libro Ecologia della felicità).

Quindi, di nuovo, si torna alla questione economica. Si potrebbe dire che è molto triste che tutto dipenda dai soldi. Ma d’altronde per volare “alto”, in tutti sensi, bisogna avere prima la pancia piena, la casa riscaldata, e molte altre cose senza le quali la vita non è vita, ma un incubo fatto di continuo inseguimento della sopravvivenza. E anche se è vero che i soldi non danno la felicità – perché la felicità la danno le amicizie, la condivisione e il non essere soli – è difficile godersi la gioia della condivisione se prima non sei tranquillo sul fatto che i tuoi figli abbiano i vestiti, le scarpe, il cibo giusto e anche di più, come lo sport e un po’ di vacanze.

Ma allora cosa fare per far tornare la sostenibilità e le politiche verdi al centro degli interessi degli italiani? Semplice. Alzare la loro qualità di vita. Renderli meno poveri. Dargli più libertà e meno lavoro sottopagato. Pensioni degne. Una sanità accessibile e che curi senza dover mettere mano al portafoglio. In altre parole, beni comuni e welfare. Allora avranno il tempo, le forze e il desiderio di occuparsi di altro, di diritti, di verde, di clima. E magari anche a sperare un po’ di più nel futuro.