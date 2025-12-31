Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:11

Evade dai domiciliari e avvia una diretta TikTok nelle vie del centro: i carabinieri vedono il video e lo aspettano sotto casa

di Redazione Cronaca
L'episodio è avvenuto a Santo Stefano a Crotone. L'uomo aveva detto in caserma che stava andando in ambulanza all'ospedale, ma la sua disinvolta attività social l'ha tradito
Evade dai domiciliari e avvia una diretta TikTok nelle vie del centro: i carabinieri vedono il video e lo aspettano sotto casa
Icona dei commenti Commenti

Aveva detto ai carabinieri di doversi allontanare d’urgenza da casa per un malore e di essere diretto all’ospedale di Crotone con l’ambulanza. In realtà voleva scappare dagli arresti domiciliari: per questo un cittadino di Cirò Marina, in provincia di Crotone, è stato denunciato per evasione. Il soggetto, con diversi precedenti per detenzione di armi clandestine e ricettazione, era ai domiciliari per il reato di omicidio. E’ successo il giorno di Santo Stefano. E’ stato l’entusiasmo della conquistata libertà ha tradito l’evaso: ha infatti deciso ad avviare una diretta su Tiktok prima dentro l’auto e poi durante la sua passeggiata per le vie del centro di Crotone. E’ da lì che i carabinieri si sono accorti che l’uomo aveva lasciato la sua abitazione e così l’hanno aspettato a casa. Al suo rientro, in serata, l’ultima conferma: con sé non aveva alcun documento sanitario che attestasse il suo accesso all’ospedale.

L’immagine è d’archivio

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione