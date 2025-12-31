Aveva detto ai carabinieri di doversi allontanare d’urgenza da casa per un malore e di essere diretto all’ospedale di Crotone con l’ambulanza. In realtà voleva scappare dagli arresti domiciliari: per questo un cittadino di Cirò Marina, in provincia di Crotone, è stato denunciato per evasione. Il soggetto, con diversi precedenti per detenzione di armi clandestine e ricettazione, era ai domiciliari per il reato di omicidio. E’ successo il giorno di Santo Stefano. E’ stato l’entusiasmo della conquistata libertà ha tradito l’evaso: ha infatti deciso ad avviare una diretta su Tiktok prima dentro l’auto e poi durante la sua passeggiata per le vie del centro di Crotone. E’ da lì che i carabinieri si sono accorti che l’uomo aveva lasciato la sua abitazione e così l’hanno aspettato a casa. Al suo rientro, in serata, l’ultima conferma: con sé non aveva alcun documento sanitario che attestasse il suo accesso all’ospedale.

L’immagine è d’archivio