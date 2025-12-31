Capodanno blindato nelle piazze italiane: le misure di sicurezza da Napoli a Milano. A Bologna accesso con coupon

Metal detector e varchi per accedere agli eventi, stop ai botti, alle bottiglie di vetro e agli spray al peperoncino, ma anche alcune piazze a numero chiuso

Città che vai, Capodanno blindato che trovi. In vista dell’ultimo giorno dell’anno e dei festeggiamenti che ogni anno, il giorno dopo, riservano materiale per le pagine di cronaca. Metal detector e varchi per accedere agli eventi, stop ai botti, alle bottiglie di vetro e agli spray al peperoncino, ma anche alcune piazze a numero chiuso. Da Nord a Sud le città italiane si preparano ai festeggiamenti della notte di San Silvestro con misure di sicurezza e divieti per evitare incidenti.

A Roma sarà massima l’attenzione per il tradizionale concertone del Circo Massimo. Quest’anno sul palco saliranno tre big: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai che si esibiranno in attesa della mezzanotte. Oltre 40mila le persone attese all’evento per cui verranno predisposti varchi d’accesso dotati di metal detector. Sotto la lente anche strade e piazze del centro storico dove abitualmente si riversano migliaia di persone per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Presidiate stazioni ferroviarie e fermate della metro per monitorare il flusso delle persone. Alla luce dell’allerta internazionale, verranno poi rafforzate le misure di vigilanza nei luoghi di assembramento, sedi istituzionali e obiettivi sensibili. In arrivo, inoltre, le consuete ordinanze con limitazioni per l’uso di botti e bottiglie di vetro in strada.

Scatteranno restrizioni anche a Napoli nelle aree di piazza del Plebiscito, piazza Municipio e sul lungomare Caracciolo a partire dal pomeriggio del 31 dicembre. Un’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida o lattine, come anche di avere con sé spray urticanti. Non si potranno introdurre e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti e razzi.

Misure in linea con quelle previste a Venezia sarà vietato consumare bevande in strada e, nelle aree interessate dagli spettacoli, portare spray urticanti e oggetti atti ad offendere. Al bando bottiglie di vetro e spray pure a Milano, nella zona compresa nella cerchia della filovia 90/91, in un’area più grande del centro e in piazza Duomo, che sarà transennata e con ingressi contingentati a 4.500 persone. Per gestire il flusso verranno predisposti 17 varchi d’accesso.

E sarà accessibile a non più di novemila persone piazza Maggiore a Bologna. A chi entra in piazza verrà consegnato un coupon che dovrà essere restituito in caso di uscita, in modo da avere sempre il massimo numero consentito di presenze. Vietata pure la vendita per asporto e somministrazione all’interno dei dehors di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro o lattina.

Stop al vetro, petardi e spray urticanti anche a Firenze dove i trasgressori saranno puniti con multe fino a 500 euro e con il sequestro delle cose illegittimamente detenute. “Dietro ogni petardo esploso c’è un pericolo che non possiamo ignorare: per i nostri amici animali, per l’ambiente, l’inquinamento e la salute e per la sicurezza di tutti – ha sottolineato la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – Firenze è una città che si fonda sul rispetto e sulla cura. Rispettiamo l’ordinanza comunale: scegliamo la civiltà e proteggiamo chi non ha voce”.