Un mini-canestro per servire meglio: l’esercizio (criticato) del nuovo coach di Alcaraz – Video

Un canestro per migliorare il servizio. O meglio, il lancio della pallina sul servizio. È quanto si vede in uno degli ultimi video di allenamento di Carlos Alcaraz, alle prese con la preparazione in vista del 2026 e nello specifico degli Australian Open, primo grande appuntamento dell’anno tennistico. L’unico slam che manca allo spagnolo in bacheca e che invece Sinner ha vinto negli ultimi due anni.

Gli allenamenti di Alcaraz si stanno svolgendo sotto l’occhio attento di Samuel Lopez, suo primo e unico allenatore dopo il divorzio con Juan Carlos Ferrero di qualche giorno fa. Per il momento sarà lui – che era già nello staff del murciano – ad allenarlo, in attesa di capire se sarà una soluzione definitiva o arriverà un’altra figura. E tra gli allenamenti di Lopez c’è una strana esercitazione con un canestro. Nel video in questione si vede Samuel Lopez tenere con un’asta – a un’altezza notevole – un mini–canestro di basket, i classici in miniatura che spesso si appendono in camera.

Il canestro serve come riferimento visivo per Alcaraz, il cui scopo è lanciare la palla con la mano sinistra all’interno, senza colpirla con la racchetta. L’obiettivo dell’esercizio è riprodurre con costanza il lancio perfetto della palla, utile per servire una prima palla potente e incisiva. In questo caso specifico il lancio avviene all’interno del campo, ideale per un servizio piatto e potente, senza effetto. Dopo alcune ripetizioni a vuoto, con Alcaraz che non è riuscito a centrare l’obiettivo, il canestro viene tolto dal suo allenatore e lo spagnolo effettua il servizio cercando di replicare il gesto precedentemente provato.

Esercitazione che però non è piaciuta a tantissimi sostenitori dello spagnolo, che hanno invaso il video di un fan page di Alcaraz con tantissimi commenti: “Ma è uno scherzo?”, “Esercitazione ridicola”, “Si usava 40 anni fa” e altri simili.