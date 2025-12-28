“Sono fedele ai valori, c’erano alcune cose nel contratto che non potevo accettare”: Ferrero svela altri dettagli sulla rottura con Alcaraz

Tutto ruota attorno al contratto. Ormai è chiaro come dietro il divorzio tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero ci siano state soprattutto cifre e clausole. E ora l‘ex coach del numero 1 al mondo svela ulteriore dettagli sulla separazione: “Mi hanno inviato il nuovo contratto, non ero d’accordo con alcune cose, gliel’ho fatto sapere e non siamo riusciti a raggiungere un accordo”. Nessuna trattative, insomma. Secondo la versione di Ferrero, qualcuno ha spinto per arrivare subito alla rottura.

Un concetto che l’ex coach ha sottolineato in un’intervista a Marca, scatenando la reazione del padre di Alcaraz: “Ognuno è libero di esprimere la propria opinione in base a ciò che sa“. Una frase che non deve essere piaciuta a Ferrero, che ha deciso di parlare ancora, questa volta a RNE. In Spagna, d’altronde, la stampa sportiva non parla d’altro. E le attenzioni si concentrano tutte su quel contratto che ha fatto saltare il sodalizio vincente.

“Quando siamo tornati da Bologna non avevo idea di cosa sarebbe successo”, racconta Ferrero, facendo riferimento al finale di stagione, con il forfait di Alcaraz alla Coppa Davis. Il coach nega che ci siano stati litigi in passato, per questioni tennistiche o altro: “Non abbiamo avuto discussioni per tutto l’anno, né con lui né con nessuno intorno a lui”. Ma ecco che il discorso si sposta subito sulle questioni legali: “Non c’erano molte clausole a mio favore nel precedente contratto. Sono fedele ai miei valori, e c’erano alcune cose che non potevo accettare per via di quello che sono”. Il riferimento è ovviamente al nuovo contratto.

Una frecciata di Ferrero, che però – almeno per il momento – non vuole scendere ulteriormente nei particolari. Mentre parla del suo ex vice, Samu Lopez, ora diventato il coach di Alcaraz: “Quando i rapporti sono molto lunghi si logorano, l’arrivo di Samu come assistente è stato molto importante, e questo non lo dimentico“. Ferrero parla anche di Alcaraz: “Non ho ancora sentito Carlos dopo l’addio, non l’ho ancora fatto. Tornare insieme? Dire un no netto è impossibile”.