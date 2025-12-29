Con la fine del 2025 e l’arrivo del 2026 cresce anche l’attesa degli appassionati di tennis per rivedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026, primo grande appuntamento della stagione. E c’è curiosità anche per scoprire gli outfit dei due campioni del tennis. Anche l’abbigliamento infatti è stato un tema discusso negli ultimi mesi, tra chi si è diviso sul passaggio alla canottiera da parte di Alcaraz, ma anche tra chi dibatteva sui colori utilizzati da Sinner nell’ultimo anno.

Partiamo da una certezza: sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz saranno ovviamente brandizzati Nike. Le indiscrezioni sui completi che i due useranno agli Australian Open sono state diffuse sui social. L’azzurro, campione per due volte consecutive a Melbourne, dovrebbe indossare un completo classico ma con la novità del colore: giallo senape (e pantaloncino bianco) per le sfide pomeridiane, una tonalità sul verde (sia maglia che pantaloncini) per quelle serali.

???????????????? Jannik Sinner’s 2026 Australian Open outfits ???? Thoughts? ???? pic.twitter.com/0QjfKswSUl — Olly Tennis ???? ???????? (@Olly_Tennis_) December 24, 2025

Carlos Alcaraz, che ha chiuso il 2025 da numero uno al mondo, dovrebbe invece scegliere una canottiera multicolor, verde acceso, nera e bianca, con pantaloncini dello stesso colore. Negli ultimi mesi sembra infatti ormai definitivo il passaggio dalla t-shirt alla canottiera per il talento spagnolo.

El outfit de Alcaraz para el Open de Australia. ¿Qué os parece? ???? pic.twitter.com/3KgWnoKy1e — Hoqai Post (@HoqaiPost) December 18, 2025

Nelle ultime ore è stato svelato anche il completo di Novak Djokovic, che pare sia pronto a “copiare” Jannik Sinner. Il campione serbo è pronto a dire addio al classico colore blue navy della Lacoste per passare al verde, stesso colore “speranza” che ha permesso a Sinner di ottenere il trionfo agli Australian Open nel 2025. Il tutto con un pantaloncino blu.