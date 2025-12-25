Un indescrivibile ingorgo olimpico sta per abbattersi sulle ultime settimane che precedono l’accensione del braciere prevista per il 6 febbraio 2026 nello stadio di San Siro a Milano. È arrivato il momento di fare i conti con i cronoprogrammi, stiracchiati fino al giorno prima delle gare. La dead-line è implacabile, perché non si possono tenere i cantieri aperti con gli atleti in pista, ma siccome i costruttori delle opere cercano di fare bella figura a dispetto dei ritardi, ecco che in un arco di tempo ridottissimo vengono al pettine molti nodi infrastrutturali. Si tratta di 16 opere su 98 totali, pari al 16,3 per cento, entrate nel pacchetto di Società Infrastrutture Milano Cortina (Simico). In realtà i lotti complessivi sono una trentina, considerando che due degli interventi contengono l’eliminazione di 6 passaggi a livello e lavori in sei stazioni ferroviarie, tutti in Lombardia, sulla tratta Lecco-Tirano. Si aggiungono, poi, due annose varianti stradali del Cadore, che avrebbero dovuto essere pronte per i Mondiali di Cortina del 2021, la cui apertura è stata annunciata per il 26 gennaio prossimo.

APPUNTAMENTI DI CAPODANNO. La contabilità dell’affanno è molto varia. Cominciamo con il 31 dicembre che prevede la conclusione di tre opere. Innanzitutto il fine-lavori ante-Olimpiadi della riqualificazione degli accessi all’Arena di Verona che verrà utilizzata per la cerimonia conclusiva dei Giochi e per l’inaugurazione delle Paralimpiadi. Si tratta di un importo di 19 milioni di euro, speso solo in minima parte, visto che gli interventi di accessibilità sono ancora parziali (agibilità interna con passerella, sistemazione non definitiva del tragitto dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova). C’è poi l’annunciata conclusione dell’adeguamento del deposito bus di Cavalese (19 milioni di euro) con la realizzazione di un nuovo polo intermodale. Il terzo intervento a carico di Rfi (ma inserito nel piano olimpico) comprende lavori in sei stazioni ferroviarie della linea Milano-Tirano: Mandello del Lario, Lierna, Ardenno Masino, San Pietro Berbenno, Colico e Tirano. L’importo totale è di 33,7 milioni di euro.

STAZIONI DEL CADORE. Quattro stazioni ferroviarie nel Bellunese sono interessate ai lavori. Solo quella di Feltre ha mantenuto la scadenza di metà dicembre (importo 3 milioni di euro). È invece slittato di un mese e mezzo il cronoprogramma delle altre tre (31 gennaio 2026), che si avvicina pericolosamente all’inizio delle Olimpiadi. A Belluno il restyling è impegnativo (ascensore, sottopasso, scale, accessibilità…) e vale 14,5 milioni di euro. A Longarone (spesa 12 milioni) gli ascensori sono due e c’è un sottopasso ferroviario, mentre in prospettiva c’è anche un collegamento con il centro paese. A Ponte nelle Alpi con 6,2 milioni vengono sistemati anche la trazione elettrica e il piazzale. Una quinta stazione, Calalzo, ha subito interventi molto prima delle Olimpiadi ed è già addobbata con la cartellonistica di accoglienza per atleti e spettatori. Peccato che sia desolatamente vuota, con gli uffici, la biglietteria e il locale-bar ormai dismessi. Sulle pareti anche un cartellone pubblicitario che annunciava il nuovo Espresso Cadore, ovvero “Da Roma alle Dolomiti in una notte da sogno”. L’hanno già soppresso.

PASSAGGI A LIVELLO IN LOMBARDIA. Cantieri infiniti per la soppressione di sei passaggi a livello che insistono sulla strada statale 38 in provincia di Sondrio e interessano la linea ferroviaria Milano-Tirano. La fine dei lavori ante-Olimpiadi è stata fissata il 31 gennaio 2026. Si tratterà in buona parte di un gioco di illusionismo infrastrutturale visto che gli interventi eseguiti da Rfi si concluderanno solo nell’ottobre 2027, fra due anni. In ogni caso i lotti sono 6: Colorina, Montagna in Valtellina-Poggiridenti, Chiuro-Teglio, Ponte in Valtellina-Chiuro e Bianzone. Il costo complessivo è di 66 milioni di euro.

LA CABINOVIA SULLA FRANA. La tratta Apollonio-Socrepes, dalla zona cimitero di Cortina fino alle piste del versante Tofane, è diventata la sfida più controversa, dopo la pista da bob “Eugenio Monti”. Servirà a portare in quota 2.400 persone all’ora. Si tratta, per esplicita dichiarazione di Simico, degli spettatori delle gare di sci alpino femminile. L’architetto Fabio Saldini continua a dire che ce la farà. Si lavora anche di notte per innalzare i piloni. Si tratta di un avvicinamento a stralci continui. I nulla osta di Ansfisa, l’Agenzia che si occupa della sicurezza degli impianti a fune, non sono ancora definitivi. Si è cominciato a costruire le stazioni di arrivo a Socrepes (dove si è prodotto un vistoso cedimento del terreno) e di partenza. In un secondo tempo la stazione intermedia. I piloni sono una decina, dotati di slitte per consentire alle strutture di adattarsi allo scivolamento verso valle della frana. L’opera da 35 milioni di euro sarà in ogni caso provvisoria. Lo stop dei lavori ante-Olimpiadi è fissato per l’1 febbraio, cinque giorni prima delle gare, ma poi il cantiere continuerà ancora per mesi.

SCI & BUS IN TRENTINO ALTO ADIGE. Gennaio impegnativo anche in Trentino Alto Adige. Fine lavori della casa culturale ad Anterselva di Mezzo rifatta completamente fissato per il 9 gennaio (4,5 milioni di euro). Il 15 gennaio, dovrebbe terminare appena in tempo per le gare l’adeguamento dello stadio del Biathlon di Anterselva (37 milioni di euro), anche se i cantieri post-Olimpiadi proseguiranno fino al marzo 2028. In Trentino si chiuderanno per un soffio i lavori di sistemazione del deposito bus di Cavalese (15 gennaio) per un importo di 11 milioni di euro e in quello di Penia-Canazei (2 febbraio) per un valore di due milioni di euro.

ALL’ULTIMO RESPIRO PER IL BOB DA 131 MILIONI. Segnatevi sul calendario due date, mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio 2026, perché l’inaugurazione delle Olimpiadi avviene il 6 febbraio. Ormai Simico sta vivendo i lavori come una gara. Non si spiega altrimenti come abbia previsto una parziale conclusione del trampolino di Zuel per il 4 febbraio. Servirà per presentare almeno un restyling estetico della struttura, mentre sono da ultimare (luglio 2026) tutte le opere accessorie, tra cui un ristorante e un centro mostre. Il 5 febbraio arriva a conclusione il recupero della Cabina S della vecchia pista da bob Eugenio Monti, rifatta completamente in cemento e che dovrà essere ricoperta dalle vecchie assi restaurate. In ogni caso il costo ufficiale della pista da bob arriverà a 131,7 milioni di euro: 118,4 milioni per la nuova pista, 3,8 per lo strip out della vecchia, 2,1 per un memoriale storico, 2,6 per la Cabina S e 4,8 milioni per una Guest House per atleti.

LE VARIANTI-LUMACA DEI MONDIALI. Arrivare a Cortina nei giorni olimpici sarà un calvario, a causa del traffico. Anas ha dato l’annuncio che dieci giorni prima, il 26 gennaio, apriranno due varianti strategiche, a Tai di Cadore (1,5 chilometri, di cui un chilometro in galleria naturale) e Valle di Cadore (800 metri di nuovo tracciato). Dovevano essere pronte per i Mondiali di Sci di Cortina 2021. Altre due, però, si sono smarrite. Quella di San Vito di Cadore è ancora un cantiere, mentre l’accesso a Cortina da sud è un’opera olimpica senza ancora un cronoprogramma.