Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 20:06

Open Arms, Meloni al Senato chiede un applauso per l’assoluzione di Salvini: “Un ministro che difende i confini fa il suo lavoro”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Icona dei commenti (0)
Meloni esulta per l'assoluzione: "Accusa infondata di sequestro di persona"
Icona dei commenti Commenti

“Apro queste mie brevissime repliche chiedendo un applauso per l’assoluzione del vicepremier Salvini dall’accusa infondata di sequestro di persona“. Così Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento in replica al Senato dopo aver consegnato le comunicazioni lette alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Un ministro dell’interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più, esprimiamo la solidarietà e la nostra gioia al vicepremier”, ha continuato.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione