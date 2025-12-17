“Apro queste mie brevissime repliche chiedendo un applauso per l’assoluzione del vicepremier Salvini dall’accusa infondata di sequestro di persona“. Così Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento in replica al Senato dopo aver consegnato le comunicazioni lette alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Un ministro dell’interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più, esprimiamo la solidarietà e la nostra gioia al vicepremier”, ha continuato.