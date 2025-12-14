Scontro totale sul palco di Atreju tra Matteo Renzi e il resto del palco, dove l’ex presidente del Consiglio era stato invitato per parlare di riforme: dopo un’ora di bagarre, su temi come presidenzialismo e riforma elettorale per sedare la rissa verbale tra Renzi e la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, è dovuto intervenire scherzosamente il Guido Crosetto – dall’alto del suo metro e novantuno – a prendere “di peso” il leader di Italia viva per portarlo lontano dal palco.