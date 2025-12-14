Il mondo FQ

Renzi litiga con Casellati sul palco di Atreju: Crosetto lo porta via di peso tra le risate – Video

di Redazione Politica
Dopo un'ora di scontro su presidenzialismo e riforme, il ministro della Difesa è intervenuto per sedare la bagarre
Scontro totale sul palco di Atreju tra Matteo Renzi e il resto del palco, dove l’ex presidente del Consiglio era stato invitato per parlare di riforme: dopo un’ora di bagarre, su temi come presidenzialismo e riforma elettorale per sedare la rissa verbale tra Renzi e la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, è dovuto intervenire scherzosamente il Guido Crosetto – dall’alto del suo metro e novantuno – a prendere “di peso” il leader di Italia viva per portarlo lontano dal palco.

