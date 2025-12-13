“È stato un incontro molto positivo per ribadire tutto il supporto del Pd al popolo palestinese e alla sofferenza che ha ingiustamente subito. La prima questione è l’autodeterminazione del popolo palestinese senza cui non ci può essere la pace. Tutte le parti devono rispettare quell’accordo ma non si potrà parlare di pace finché non ci sarà un pieno riconoscimento dello stato palestinese”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein dopo l’incontro con Abu Mazen. “Altra questione affrontata è la situazione umanitaria: non ancora arrivano tutti gli aiuti umanitari indispensabili alla popolazione palestinese. Serve anche porre fine alle occupazioni illegali in Cisgiordania. Sono passi necessari per cui tutta la comunità internazionale e il governo italiano devono fare la loro parte”, ha aggiunto Schlein.