Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 8:48

Gaza, Travaglio parla di sterminio alla festa di FdI tra gli applausi del pubblico. E a Crosetto: “Avete fatto abbastanza?” – Video

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Il direttore del Fatto confronta Crosetto sulle sanzioni: "22 pacchetti alla Russia, zero a Israele" tra gli applausi del pubblico
Icona dei commenti Commenti

“Quello che è successo il 7 ottobre è l’attentato più devastante, più ripugnante che si sia mai visto da parte di un’organizzazione terroristica. Quello che è successo dopo è 30 volte peggio, perché a farlo è stato un governo, nostro alleato, di un Paese che è una democrazia che ha sterminato 70mila persone, che per lo stesso esercito israeliano erano composte per l’83% da civili”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che alla festa dei giovani di Fratelli d’Italia ha intervistato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Travaglio ha ricevuto più volte l’applauso del pubblico durante la sua analisi di ciò che è successo a Gaza negli ultimi due anni. Poi ha domandato a Crosetto: “Il governo italiano ha fatto abbastanza? Siete sicuri di aver detto e fatto il possibile? Perché la Russia, dopo l’atto criminale dell’invasione dell’Ucraina, ha beccato 22 pacchetti di sanzioni, e Israele zero, e allora mi metto nei panni di un cittadino palestinese o arabo che dice: ‘Ma quanti miei concittadini devono morire prima che qualcuno si indigni?'”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione