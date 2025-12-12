Il mondo FQ

I giovani di Atreju deridono lo sciopero Cgil e ne inscenano uno finto contro Donzelli: “Con noi sono arrivati i venerdì di Landini”

di Manolo Lanaro
I giovani di Fratelli d'Italia sbeffeggiano i lavoratori e i sindacati e chiedono "birra gratis" e la protezione di Landini
I volontari di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, hanno inscenato un sit-in per ironizzare contro lo sciopero della Cgil di oggi. “Lasciamo perdere cosa si chiede in questi scioperi perché sono abbastanza banali dopo vent’anni di governi non eletti dal popolo hanno anche il coraggio di scioperare, ma chiediamo a Landini di prenderci la sua ala protettiva”. La finta protesta è contro Giovanni Donzelli. Tra le finte rivendicazioni birra gratis. Il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia arriva al sit-in e viene accolto da urla di finta contestazione.

