Fazzolari: “Decreto Armi ci sarà e se bisogna parlare dei negoziati (come vuole la Lega) si farà”

“Il decreto armi ci sarà e se bisogna parlare anche, giustamente, di lavorare per la Pace, si farà perché è sempre l’intenzione del governo”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, dopo aver partecipato ad un dibattito ad Atreju risponde ad alcune domande de ilfattoquotidiano.it Il braccio destro di Giorgia Meloni, di fatto, conferma quanto anticipato da Il Fatto Quotidiano in edicola oggi. La Lega non si opporrà al decreto che proroga la possibilità di inviare armi all’Ucraina per tutto il 2026. Il compromesso consisterà nell’inserire al testo che darà avvio a nuovi aiuti militari il riferimento ai negoziati firmati Donald Trump.

Fazzolari poi glissa sul vicepresidente del Consiglio e Ministro del governo Meloni, Matteo Salvini, che parla di ‘guerra persa’ da parte dell’Ucraina. “La cosa importante è che il governo è sempre molto coeso sia a livello interno sia a livello internazionale. Non c’è mai stata distinzione di posizione – continua il sottosegretario – e questa è l’unica cosa importante. Dopodiché io sono convinto che l’Ucraina abbia già vinto questa guerra a prescindere da come finirà perché qualunque osservatore internazionale era certo che l’Ucraina sarebbe stata interamente invasa nel giro di poche settimane. La storia racconterà di questa incredibile vittoria ucraina”. Quindi Salvini sbaglia? “No ma Salvini stava parlando di un contesto generale – risponde Fazzolari – per me in Ucraina si arriverà ad una soluzione di pace e l’Ucraina vivrà in una situazione di piena sovranità ed indipendenza e sarà stata una vittoria storica, incredibile e della quale si parlerà a lungo”. Con delle concessioni di territori da parte di Kiev? “Questo possono deciderlo solo gli ucraini e si vedrà come si arriverà. Credo – conclude – che primo o poi si arriverà ad un congelamento della linea del fronte, ma questo non perché qualcuno lo ha deciso ma purtroppo sarà l’esito della guerra”.