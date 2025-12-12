di Alessandra

Oggi la ministra del Mur ha esordito dicendo che voleva fare una citazione storica per contrastare i contestatori presenti, un gruppo di studenti che lamentava il disagio oggettivo del semestre filtro di medicina. Quale filosofo, letterato, storico potrebbe aver scelto la ministra dell’Università?

Ha citato Silvio Berlusconi con la frase: “Siete solo dei poveri comunisti”. Ora, io sono sia una studentessa che un’insegnante, e trovo inaccettabile e vergognoso che la più alta carica istituzionale dell’accademia usi dei cori da stadio per confrontarsi con divergenze di opinioni, soprattutto quando queste vengono espresse da studenti.

L’Università insegna, forma, e non solo nelle aule, ma nella quotidianità: fornendo modelli, trasformando situazioni in opportunità di crescita e sviluppo. Se la saggezza individuale fallisce, come in questo caso, tocca a quella collettiva intervenire, ponendo dei limiti così da evitare la deriva culturale e sociale. Non possiamo continuare ad accettare che le istituzioni repubblicane dalle funzioni fondamentali siano abitate da soggetti incapaci di agire il ruolo richiesto, esprimendosi con il peggior gergo e nell’assoluta assenza di rispetto, disponibilità all’ascolto e al confronto.

Io penso che ogni italiano meriti molto di più dalla politica, e non per le limitate conoscenze (nulla di personale nei confronti di Berlusconi o dell’Uomo ragno citato dalla signora Meloni) ma per la povertà umana di chi ci governa e di cui, invece, il nostro popolo è ricco e dovrebbe andare fiero!

