Avrete certamente sentito parlare della teoria di Elizabeth Kubler-Ross delle “cinque fasi del lutto.” Quando ti capita qualcosa di brutto nella vita, le reazioni tipiche sono: negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Queste fasi non sono in sequenza, possono coesistere o cambiare l’ordine in cui compaiono, ma sono una buona approssimazione di quello che succede quando ci troviamo di fronte a qualcosa di molto spiacevole.

E’ un modello che possiamo applicare alla questione del clima, a partire da quando si è cominciato a parlarne come un problema importante, negli anni ’80. Possiamo dire che la fase di negazione è cominciata quasi subito, non nel senso di negare l’esistenza del riscaldamento globale, ma nel minimizzare l’impatto. “Basterà qualche piccolo aggiustamento: doppi vetri alle finestre, tenere basso il termostato, riusare gli asciugamani negli alberghi; questo tipo di cose.” In sostanza, lucidare le maniglie del Titanic mentre affonda.

Qualcuno invece si è reso conto che bisognava fare qualcosa di più e questo ha dato inizio alla fase di contrattazione con le varie “conferenze delle parti”, le Cop, con l’idea di mettersi d’accordo per ridurre le emissioni di gas serra. La prima Cop è stata a Berlino nel 1995; ora siamo arrivati alla Cop30, tenuta da poco a Belém, in Brasile. Ci ricordiamo della conferenza di Kyoto, nel 1997, che aveva generato il trattato di Kyoto, il primo accordo internazionale sul clima della storia. L’altra Cop con qualche rilevanza è quella di Parigi del 2015, la Cop21, che produsse l’accordo di Parigi il 12 dicembre 2015, di cui in questi giorni ricorre il decennale.

L’accordo di Parigi è stato un passo importante per varie ragioni. Una era la sua universalità: raccoglieva le firme di 195 paesi. Altrettanto importante è il fatto che era la prima volta che si proclamava un obbiettivo quantificato e misurabile: mantenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C, se possibile limitarlo a 1,5°C. Si proponevano anche dei modi per arrivarci: ogni stato doveva presentare e aggiornare ogni cinque anni i propri Contributi Determinati a livello Nazionale (Ndc), ovvero piani volontari di riduzione delle emissioni.

L’obbiettivo era corretto, ma il metodo per ottenerlo si è rivelato inefficace. La prima valutazione dei risultati si è tenuta alla Cop28 del 2023, ed ha concluso che il mondo è ancora lontano dagli obiettivi. Come del resto è evidente se guardate la curva della concentrazione di CO2 nell’atmosfera: non c’è traccia di un effetto dell’accordo di Parigi. Secondo l’Unep e il rapporto del Global Stocktake 2023, per fare qualcosa di buono bisognerebbe triplicare gli sforzi entro il 2030 e quintuplicarli entro il 2035. Ma ormai è comunque troppo tardi per rimanere entro 1,5°C. E forse anche i 2°C sono un obbiettivo troppo difficile.

E ora? Ritornando agli stadi di Kubler Ross, stiamo rapidamente entrando nella fase della “rabbia” con la ricerca di qualcuno o qualcosa da incolpare per il disastro in cui ci ritroviamo. Sembrerebbe che i nostri leader attuali non riescano a pensare a niente di meglio per risolvere il problema del clima che una bella guerra; nucleare, se possibile.

Allo stesso tempo, la rassegnazione va molto di moda. Si si sente dire che non c’è ragione di preoccuparsi. Dopotutto, al tempo dei dinosauri la concentrazione di CO2 era molto più alta che oggi, faceva molto più caldo e i dinosauri stavano benissimo. Sì, peccato però che noi non siamo dinosauri. Ci siamo evoluti in un’epoca in cui la concentrazione di CO2 era bassa e non è affatto detto che potremmo vivere respirando l’atmosfera che i dinosauri respiravano.

Ritorneremo all’epoca dei dinosauri, dunque? No, non necessariamente. Ma dobbiamo trovare soluzioni migliori di trattati e infiniti ragionamenti sulle riduzioni di emissioni. Come si suol dire, dobbiamo tagliare la testa al brontosauro e azzerarle del tutto. Lo possiamo fare, abbiamo le tecnologie necessarie: rinnovabili ed elettrificazione. Basta volerlo.