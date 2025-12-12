“Lo stato di Palestina non sarà una preoccupazione securitaria per nessuno ma anzi sarà un partner per la costruzione della pace”. Lo ha detto il leader palestinese Abu Mazen in un passaggio del suo discorso sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. “Il nostro indirizzo è quello di una pace stabile e duratura con due stati – ha detto il presidente dell’Anp- la Palestina può avere l’assetto del 1967 a fianco di Israele, nel rispetto reciproco, unico modo per garantire pace permanente nella nostra regione”. Nel video il discorso integrale
