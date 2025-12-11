Il mondo FQ

Elicotteri militari e fucili spianati: così i soldati Usa hanno sequestrato la petroliera al largo del Venezuela. Il video

Secondo le autorità Usa è "coinvolta in una rete illecita di trasporto di petrolio a supporto di organizzazioni terroristiche straniere"
L’attorney general Pam Bondi ha pubblicato su X un video sul sequestro di una petroliera al largo del Venezuela che mostra personale armato Usa calarsi sulla nave da un elicottero, per poi muoversi sul ponte con le armi puntate. L’Fbi, Homeland Security Investigations e la Guardia Costiera degli Stati Uniti, col supporto del Dipartimento della Guerra, ha spiegato, “hanno eseguito un mandato di sequestro per una petroliera utilizzata per trasportare petrolio sanzionato proveniente da Venezuela e Iran“. “Per diversi anni – ha dichiarato – la petroliera è stata sanzionata dagli Stati Uniti a causa del suo coinvolgimento in una rete illecita di trasporto di petrolio a supporto di organizzazioni terroristiche straniere. Questo sequestro, completato al largo della costa venezuelana, è stato condotto in modo sicuro e protetto, e la nostra indagine insieme al Dipartimento della Sicurezza Interna per prevenire il trasporto di petrolio sanzionato continua”. Il sequestro è avvenuto in acque internazionali, ha dichiarato un alto funzionario statunitense, e si è svolto senza incidenti o vittime, sia tra il personale statunitense che tra l’equipaggio della petroliera. La nave, chiamata Skipper, trasportava greggio venezuelano, ha aggiunto il funzionario. La petroliera era stata precedentemente associata al petrolio iraniano, e un giudice federale aveva emesso un mandato per il suo sequestro a causa di questi legami.

