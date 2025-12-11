Il mondo FQ

Urbanistica a Milano, ecco il cantiere sequestrato: il video della torre Unico-Brera in costruzione

di Local Team per Il Fatto
Il complesso di 4 e 11 piani in via Anfiteatro 7 è parte della maxi inchiesta con 27 indagati
È stato sequestrato il cantiere del progetto edilizio Unico-Brera, in via Anfiteatro 7, a Milano. Il complesso residenziale – composto da due edifici di 4 e 11 piani – è parte della maxi inchiesta sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo. Il sequestro è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Ventisette le persone indagate.

