Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 15:12

Referendum, i sondaggi confermano: il vantaggio del Sì ridotto a circa sei punti. E gli indecisi sono ancora il 40%

di Redazione Politica
Secondo YouTrend, il 53% di chi ha già deciso il proprio orientamento voterebbe per confermare la modifica costituzionale voluta dal ministro della Giustizia, il 47% per bocciarla
Referendum, i sondaggi confermano: il vantaggio del Sì ridotto a circa sei punti. E gli indecisi sono ancora il 40%
Icona dei commenti Commenti

Un altro sondaggio incoraggia il fronte dei contrari alla riforma Nordio. Una rilevazione di YouTrend per SkyTg24, pubblicata martedì 10 dicembre, conferma che in vista del referendum di primavera la distanza tra il Sì e il No si è ridotta a circa sei punti: attualmente il 53% di chi ha già deciso il proprio orientamento voterebbe per confermare la modifica costituzionale voluta dal ministro della Giustizia, il 47% per bocciarla. Il sondaggio non fornisce il dato degli indecisi, ma stima un’affluenza alle urne pari al 56% (i referendum costituzionali, ricordiamo, non prevedono il quorum del 50% +1).

Il commento sottolinea che il vantaggio del Sì è in calo rispetto al 56% contro 44% stimato a inizio novembre, ma “i dati restano ancora molto fluidi“. Gli elettori di centrodestra sono compatti per il Sì, che registra il 96% delle intenzioni di voto, mentre nel centrosinistra la prevalenza del No è di 87% contro un 13% di Sì: particolarmente spaccato l’elettorato centrista, al 43% per il Sì e al 57% per il No, con un 41% ancora indeciso sull’andare a votare o meno. In Parlamento Azione di Carlo Calenda ha votato favorevolmente alla riforma, mentre Italia viva di Matteo Renzi si è schierata contro.

Già a fine novembre un sondaggio di Ixé aveva restituito una forbice simile tra il Sì e il No, con i favorevoli alla riforma stimati al 53,2% e i contrari al 46,8% (con un 41% di indecisi). Martedì 9 dicembre sul tema è stata pubblicata un’altra rilevazione dell’istituto Emg, che dà il Sì al 47,3% e il No al 29, con un 23,7% di indecisi e l’affluenza stimata al 47%. Del 4 dicembre invece il sondaggio di Eumetra per Piazzapulita su La7, che stima il 27,4% di Sì, il 21,8% di No e il 10% di astenuti, col 40,2% degli elettori ancora indecisi. In ogni caso, la distanza si è ridotta rispetto alle rilevazioni pubblicate nei giorni precedenti da altri istituti: per Swg, ad esempio, i favorevoli alla riforma sono il 46%, i contrari il 28 e gli indecisi il 26, per Ipsos rispettivamente il 31, il 24 e il 45.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione